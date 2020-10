Fabrizio Corona: "Sono positivo al Covid"

Foto Fotogramma

"Sono parecchi giorni che non parlo, ma devo avvisarvi che ho fatto il tampone e sono risultato positivo al coronavirus. Ho avuto la febbre alta a 39 per tre giorni, mentre stamattina mi sono svegliato con un grande mal di gola. Lo comunico soprattutto per chi è stato in contatto con me in questi giorni, tra giornalisti, persone nel Tribunale e persone esterne". Fabrizio Corona annuncia in questo modo, attraverso alcune stories su Instagram, la sua positività al Covid-19.

