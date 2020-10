Rinascono i Charlie & the Cats, in digitale 'Greatest Tits Deluxe

Oggi esce per la prima volta in digitale 'Greatest Tits Deluxe', disco che segna la rinascita dei Charlie & The Cats, band rivelazione del folk rock dialettale degli anni ’90, formata dal bresciano Charlie Cinelli (voce e chitarra), dall’anglo-romano Alan Farrington (voce e basso) e dal veronese Cesare Valbusa (batteria): 26 brani rimasterizzati, che nel 1993 contribuirono al grande successo del gruppo, con l’aggiunta di due inediti 'Nutria', con videoclip e 'Pirlo'.

Charlie racconta così la storia della rinascita e l’idea di rimasterizzare uno dei dischi più rappresentativi della band: "Una sera siamo lì a chiacchierare al Goblin’s pub di Zocco, io, Elia, Cristiano e Dario, siamo all’aperto, fa caldo e abbiamo sete. Dopo qualche corroborante pinta di Guinness cominciamo, come si fa sempre tra musicisti, a parlare di possibili idee per il futuro, visto che il lockdown ci sta precludendo tutte le possibilità di suonare dal vivo. Concordiamo sul fatto che si può impiegare il tempo con la creatività e subito Elia se ne esce con un’idea che trova il nostro consenso: ‘Bisognerebbe fare un brano sulla nutria’. Interessante, ci diciamo. Io comincio a navigare con la fantasia immaginando di creare un sound 'nutriente', tutti dicono la loro e Elia perfeziona la sua proposta con il testo ‘con il pesce siluro tu muori di sicuro…invece il castorino è tutto proteino…’. La frase incontra il nostro entusiasmo e io mi propongo di mettermi all’opera per trovare il pezzo giusto".

"Il brano - prosegue il fondatore della band - poi viene arrangiato da Maurizio Cardullo. Da lì poi l’idea di ritirare fuori dalla naftalina il gruppo dei Charlie & the Cats: ‘Questo brano sarebbe perfetto per i Cats’, dice Elia e dopo 10 minuti siamo in macchina per andare a incontrare Alan, che partorisce anche il brano 'Pirlo', a Sirmione e siamo al telefono con Cesare che condivide l’idea. Il giorno dopo Alan è in studio a mettere la sua voce e a contribuire alla stesura del pezzo. A questo punto la Faustini Produzioni propone di rimasterizzare l’album 'Greatest Tits' produzione Cats del 1993 e metterla su Spotify includendo il nuovo brano 'Nutria'. Gigi Simeoni ci dà il benestare per l’utilizzo della cover che viene rielaborata in versione deluxe da Cristiano, yeah! Ecco fatto, i Cats sono di nuovo in pista, alla veneranda età di 186 anni in tre pronti per una nuova avventura!".

"I Cats hanno 7 vite, e così, sin dagli inizi, la loro genesi è frutto di idee semisane di due folli che si incontrato per caso. Ma il caso non esiste - racconta Alan -. Greatest Tits fu il risultato di una goliardica dissacrazione musicale di due stravaganti 'musicali' che giocavano cui si aggiunse il fido Cesare. Il gioco è fatto. Dopo un decennio di discreto successo, pausa di 15 anni. Senza annunci eclatanti o comunicati di ritiro. Ognuno per la sua strada. Poi reunion, ma qualcosa manca, e quindi di nuovo pausa. Ora si riparte da Greatest Tits, ma non è un revival, è rinascita. L’idea e l’entusiasmo partono da Elia Faustini, manager vero. La figura che mancava ai Charlie & The Cats. Oltre il progetto che diede il via a tutta la storia della band, due brani inediti: Nutria e Pirlo, passati al setaccio dalla coppia che scoppia. Cesare arriverà puntuale. I Cats hanno 7 vite, òcio!".