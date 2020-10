GionnyScandal canta la sua 'Buonanotte'

Una poesia semplice e sincera che diviene una dolce 'buonanotte' dedicata alla persona amata. E' questo il nuovo singolo di GionnyScandal, che nel titolo 'Buonanotte' racconta l'intimità dell'augurio che si fa alle persone care. Un brano già disponibile su YouTube nel videoclip diretto da Mattia di Tella.

Fra gli esponenti della nuova generazione rap, GionnyScadal (al secolo Gionata Ruggieri) mescola elementi pop, trap, emo e naturalmente rap a melodie vocali. E ora si mostra ai fan in una versione più intima. Il brano, scritto dallo stesso Gionata e prodotto da Sam Lover, porta, infatti, il cantante verso una dimensione più umana. "Buonanotte - racconta l'artista – vuole essere un augurio di dolce notte rivolto alle persone a noi più care. Tutti noi siamo abituati prima di addormentarci a pensare in particolare alla persona che amiamo e ad augurarli la buonanotte. Un semplice gesto, un messaggio quotidiano che per diverse circostanze o per rotture improvvise all’interno di un rapporto da un momento all’altro può capitare di non poter più fare".

"'Buonanotte' - confida - nasce infatti nelle sere malinconiche in cui mi ero lasciato con la mia ragazza e non potendole più augurare la buonanotte, per colmare il vuoto, ho sentito l’esigenza di sfogarmi attraverso la scrittura di questa canzone. 'Buonanotte' è tutto quello che non ho mai avuto il coraggio di dire alla mia ragazza. Sebbene possa sembrare scontato è proprio la forza dell’amore che riesce a darci la forza di andare avanti e a sorridere, facendoci superare ostacoli e momenti bui".