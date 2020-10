Mondo Rai/Appuntamenti novità

(Ipa/Fotogramma)

Quinto appuntamento con la serie "Imma Tataranni-Sostituto Procuratore", interpretata da Vanessa Scalera e ambientata a Matera, in onda su Rai1, domani alle 21.25. L’episodio dal titolo “Rione Serra Venerdì”, è liberamente tratto dai romanzi di Mariolina Venezia e vede protagonisti, accanto alla Scalera, Massimiliano Gallo, Alessio Lapice, Barbara Ronchi, Ester Pantano. Il passato torna prepotentemente nella vita di Imma Tataranni attraverso un delitto che la scuote. In un appartamento della città vecchia viene ritrovato il cadavere di Stella Pisicchio, sua compagna di banco al liceo. Oltre alle implicazioni personali, oltre alla freddezza di Calogiuri ancora turbato dal caso precedente, la dinamica dell’omicidio si rivela subito complessa.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella consegnerà domani le Onorificenze al Merito della Repubblica italiana (Omri) e Rai1 trasmetterà la cerimonia in diretta dalle 11.25, a cura del TG1 e Rai Quirinale. La cerimonia fa seguito al conferimento da parte dello stesso Presidente della Repubblica, lo scorso 3 giugno, dei riconoscimenti a cittadini di diversi ruoli, professioni e provenienza geografica, che si sono particolarmente distinti nel servizio alla comunità durante l’emergenza del coronavirus. La telecronaca della diretta sarà di Nadia Zicoschi, la cerimonia dal Quirinale sarà condotta da Mia Ceran.

Ultima puntata con Enrico Brignano e il suo one man show “Un’ora sola vi vorrei”, in onda domani in prima serata su Rai2 alle 21.20. Tra i temi trattati nell’ultimo appuntamento il fenomeno delle fake news, oggi più che mai attuale ma di fatto con radici antiche, e la presenza di Tom Cruise a Roma, con il monologo del conduttore sulla vera trama di “Mission Impossible 7”: un operaio romano che deve raggiungere il luogo di lavoro con i mezzi pubblici. Ospite in studio la cantautrice Nina Zilli. Alla fine del programma il consueto appuntamento “sotto le coperte” con la moglie di Enrico Brignano, l’attrice Flora Canto, che tra un battibecco e uno sberleffo, riepiloga la puntata facendo per una volta di Brignano stesso una “vittima” d’ironia.

Il terzo appuntamento con “Giovani e famosi”, la serie di documentari dedicati alle nuove generazioni, andrà in onda domani alle 23.15 su Rai2. Dopo “Giovani e ricchi”, “Giovani e…”, “Giovani e Influencer”, il martedì in seconda serata su Rai2 Alberto D’Onofrio racconta i percorsi di giovani diventati famosi in vari campi: la musica, lo sport, il cibo, i social. Giovani talenti che hanno avuto successo ma hanno dovuto anche fare i conti con le difficoltà, le ansie, gli inciampi, il caro prezzo della fama. Protagoniste della terza puntata saranno le cantanti Chadia Rodriguez e Luna Melis, che hanno saputo imporsi in un mondo, quello del Rap e della Trap, da sempre considerato maschilista, fino a diventare delle teen idol, famosissime soprattutto tra il pubblico degli adolescenti. Chadia e Luna sono molto diverse tra loro dal punto di vista della personalità ma grazie a due produttori storici del Rap Italiano, Big Fish e Jake La Furia, sono riuscite a emergere. Chadia Rodriguez, personaggio di grande fascino trasgressivo, ha alle spalle un’infanzia difficile e tormentata. È cresciuta in un quartiere borderline di Torino e ha avuto esperienze dure, oltre a essere stata vittima di bullismo, come trapela dai testi autobiografici delle sue canzoni. Con grande timidezza ha chiesto a un suo amico di mandare alcuni suoi provini di canto a Big Fish e Jake La Furia, e così è nato il suo percorso verso il successo. Luna Melis era una ragazzina timida e introversa ma, incoraggiata da un padre che aveva l’hobby della musica, ha cominciato a esprimersi come cantante in vari concorsi canori in Sardegna fin da quando aveva solo 11 anni. Ha partecipato a Xfactor ed è anche diventata, a 17 anni, conduttrice del preserale del talent.

Tratto dal racconto “Animal Rescue” di Dennis Lehane, già autore di “Mystic River” e “Shutter Island”, il noir metropolitano di Michaël R. Roskam “Chi è senza colpa” è proposto da Rai Cultura domani alle 21.15 su Rai5. Protagonisti del film, trasmesso senza interruzioni pubblicitarie e disponibile anche in lingua originale, sono Tom Hardy, Noomi Rapace e James Gandolfini, qui alla sua ultima apparizione cinematografica. New York. Bob Saginowski vive a Brooklyn e lavora come barman nel locale di suo cugino Marv, inserito nel giro del riciclaggio di denaro dei criminali locali. Bob è un tipo solitario che non si pone troppe domande, ma dopo essersi imbattuto in un cucciolo di pittbull - abbandonato in cattive condizioni in un bidone dei rifiuti - ed essere entrato in contatto con Nadia, una donna misteriosa dal passato oscuro, si troverà coinvolto in prima persona in una faccenda che ha radici nel passato del quartiere dove tutti - parenti, amici e nemici -, cercano di tirare avanti, ad ogni costo. Nel cast anche Matthias Schoenaerts, John Ortiz.

Domani in seconda serata alle 23 su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre), “Wonderland” racconta la concept art cinematografica con un’intervista a Luca Nemolato. Ospite dello spazio Campari all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, l’artista napoletano, cresciuto professionalmente a Hollywood, si è distinto giovanissimo in vari reparti creativi della pre-produzione, come il design di costumi, creature e personaggi fantastici, da realizzarsi tramite trucco prostetico o animazione digitale. Basti citare l’uomo-pesce del film Leone d’oro e premio Oscar “La forma dell’acqua”, di Guillermo del Toro, presto in onda anche su Rai4. Nell’era delle grandi saghe fantasy, quella del concept artist è, del resto, una professionalità sempre più richiesta a Hollywood, che non si limita certo al lavoro sui dettagli, ma che aiuta a costruire, di concerto con il regista, l’estetica complessiva del film, declinando disegno, pittura e scultura sia in forma manuale che digitale, anche attraverso l’uso della stampa 3D.

Un’esploratrice, una scienziata, ma anche un’antropologa che per prima cerca di penetrare il segreto delle popolazioni indigene che abitano le rive dell’Ogowe: Mary Kingsley è la Regina d’Africa. Con il suo lungo abito vittoriano, ha attraversato la Sierra Leone, l’Angola e il Cameroon, prima di compiere un’impresa mai tentata prima da una donna: la scalata al Monte Cameroon. A Mary Kingsley è dedicato “Lady travellers”, in onda domani alle 22.40 su Rai Storia. Nata nel 1862 in una piccola città a nord di Londra, Mary è il prototipo della ragazza educata secondo la consuetudine vittoriana: riceve una formazione privata, ma ha a disposizione l’immensa biblioteca del padre, un medico che aveva viaggiato a lungo nel nord America. È tra quegli scaffali che nasce il suo amore per le scienze naturali e per l’etnografia, un amore che però può vivere solo su carta. Quando ha poco più di 30 anni, entrambi i genitori muoiono a brevissima distanza di tempo. Con la rendita che le spetta, Mary non ha dubbi: decide di partire per l’Africa. Imparerà a pagaiare come un indigeno, scoprirà nuove specie di pesci ancora oggi conservati al British Museum, vivrà per mesi con i cannibali in Gabon e sarà la prima donna a scalare il Monte Cameroon di oltre 4000 metri d’altezza.

Roma diventa “capitale della pace” con l’incontro internazionale "Nessuno si salva da solo. Fraternità e Pace", in onda in diretta da Piazza del Campidoglio su Rai1 domani alle 17.15, a cura del Tg1. L’evento, il 34° promosso dalla Comunità di Sant’Egidio nello “spirito di Assisi”, riunirà i leader delle diverse religioni e i rappresentanti delle istituzioni in una “Preghiera per la Pace”, un solenne momento di riflessione e di incontro, che vuole essere un messaggio di speranza per il futuro. Durante la cerimonia finale prenderanno la parola il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il fondatore della Comunità di Sant’Egidio, Andrea Riccardi e, con un videomessaggio, la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. A seguire, gli interventi del patriarca di Costantinopoli, Bartolomeo I, del rabbino Capo di Francia, Haïm Korsia, del segretario generale del Comitato Superiore della Fraternità Umana (Islam), Mohamed Abdelsalam Abdellatif, del buddista Shoten Minegishi e, in chiusura, di Papa Francesco. La cerimonia proseguirà poi con un minuto di silenzio in memoria delle vittime della pandemia e di tutte le guerre, la lettura dell’appello di pace 2020, che verrà consegnato da un gruppo di bambini agli ambasciatori e ai rappresentanti della politica nazionale e internazionale e l’accensione del candelabro della pace da parte di Papa Francesco. Presenti, tra gli altri, anche i ministri dell’Interno e degli Esteri italiani, Luciana Lamorgese e Luigi Di Maio.

Un fine settimana artistico a Londra; un incontro con l’artista più celebre della scena indiana Bharti Kher, che spiega le sue opere; una missione a Tokyo, alla scoperta dei manga giapponesi. Sono le nuove mete di “The Art Show”, in onda domani alle 20.30 su Rai5. Nell’episodio, Will Best è a Tokyo per esplorare il mondo dei fumetti e in particolare quello dei manga giapponesi. Kate Bryan e Charming Baker trascorrono, invece, un fine settimana a Londra, sulle tracce di quella dimensione tutta londinese che ha fatto di provocazione e ribellione una bandiera, dai tempi di Hogarth fino a Hepworth e Hockney. A Delhi, Carrie Scott incontra l'artista più famosa del subcontinente indiano, Bharti Kher, e la segue mentre realizza un’opera in cera e bindi, i materiali che l’hanno resa famosa. June Sarpong, infine, sarà impegnata in un insolito dietro le quinte in una delle più celebri case d’asta del mondo.