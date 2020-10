Elisa Isoardi: ''Caviglia quasi rotta, sabato non ballerò''

(di Alisa Toaff)

"Ho una caviglia quasi rotta e sabato non penso proprio di ballare, però si naviga a vista''. Così Elisa Isoardi all'Adnkronos parla del suo infortunio alla caviglia destra che, come confermato dalla stessa conduttrice, non le permetterà di partecipare alla puntata di 'Ballando con le Stelle' di sabato prossimo. Visto il peggioramento delle condizioni della sua caviglia destra, che l'hanno costretta ad interrompere gli allenamenti, la concorrente di 'Ballando con le Stelle', munita di stampelle si è recata a Villa Stuart per una visita di controllo assieme al suo 'partner' Raimondo Todaro che, come si vede in un video postato dalla conduttrice su instagram, le sta sempre accanto tentando di spronarla a farsi forza.

''Ciao ragazzi - scrive Elisa su instagram - innanzitutto grazie a tutti per il vostro interessamento… Purtroppo questa mattina non riuscivo neanche a poggiare la caviglia per terra quindi sono dovuta tornare dal dottore… Risultato? Fasciatura allo zinco, stampelle e riposo… Come potrete immaginare l’umore adesso non è dei migliori e non so che succederà sabato''.