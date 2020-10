Isoardi e il piede fasciato a Ballando: Non mollo /Video

(Fotogramma/Ipa)

"Ve lo avevo detto, io sono una che non molla mai! Intanto sono arrivata in studio, cosa succederà stasera! Lo scoprirete tra poco!". Col piede fasciato dopo il recentissimo infortunio Elisa Isoardi twitta queste parole accompagnate da un video in cui scherza con il ballerino Raimondo Todaro. Cosa riuscirà a fare la coppia in gara questa sera non è chiaro, ma qualcosa inventerà. "Votateci a prescindere", dice la Isoardi. "Meglio se ci votate prima di guardarci, che è meglio".