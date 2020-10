Mara Venier: "Non so se rifaccio Domenica In"

(Fotogramma)

"Non so se rifaccio Domenica In sono un po' stanca". Mara Venieri si esprime così in collegamento con Che tempo che fa, rispondendo alle domande di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Nella chiacchierata, c'è spazio per un aggiornamento sulle condizioni di salute dopo un incidente domestico. "Senti questa: mi sveglio ed ero troppo rimbambita. Non mi accorgo che una bottiglietta si è rotta. Mi alzo dopo aver fatto la pipi scalza, sono qui ancora che sanguino da 3 giorni, perchè lì in quel punto li sono tutta sanguinante", dice mostrando il piede a favore di webcam.