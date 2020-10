Striscia, Picone positivo e Ficarra cambia partner

(Fotogramma)

Il comico Valentino Picone non sarà in conduzione stasera a 'Striscia la Notizia', il suo partner di sempre, Salvo Ficarra, sarà affiancato dal cabarettista Cristiano Militello, volto noto anch'egli al pubblico di 'Striscia', per la rubrica 'Striscia lo striscione'. A dividere, provvisoriamente Ficarra da Picone è stato un test seriologico rapido fatto da quest'ultimo e risultato positivo. Picone deve ora attendere il responso di un test molecolare.