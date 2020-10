Coronavirus Napoli, una decina di contagi al Teatro San Carlo

(Fotogramma)

Casi di Covid19 al San Carlo di Napoli. E’ stata riscontrata infatti una decina di casi positivi al coronavirus tra i lavoratori del teatro partenopeo i quali sono stati immediatamente messi in isolamento. Come misura cautelativa, il sovrintendente Stephane Lissner, spiegano all'Adnkronos dal teatro stesso, ha deciso di aspettare l’esito del prossimo tampone prima di riammetterli al lavoro. Per il momento l’attività del San Carlo è sospesa.