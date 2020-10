Kappa e Mahmood scendono in campo per Gratosoglio

Kappa scende in campo con Mahmood e in collaborazione con il Comune di Milano ha deciso di riqualificare un campetto polifunzionale a Gratosoglio, set della campagna 2020 con protagonista il cantante e la vita di quartiere. Il campetto di via Arcadia è quello più utilizzato dai ragazzi di Gratosoglio, poiché adiacente alla scuola media ed elementare della zona. Le stesse scuole frequentate da Alessandro, che si è dimostrato entusiasta del progetto e di partecipare a questa iniziativa, che lascia un segno sul territorio e nel ricordo di per tutti i bambini e ragazzi che potranno utilizzarlo. Il campetto è stato inaugurato sui social del cantante con un post che ne annunciava la sua l’apertura alla comunità, con la speranza di poterlo utilizzare presto, quando l’emergenza Covid lo permetterà. Una promessa mantenuta nonostante le difficoltà, che porta la firma di un brand da sempre legato al concetto di squadra e dell'artista che in questo quartiere ha fatto crescere il proprio sogno.