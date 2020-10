Sanremo 2021, Amadeus: "Dai big più partecipazione"

(Fotogramma)

Sanremo 2021, c'è maggiore interesse da parte dei big della canzone. "La quantità di brani che arriva" dai grandi "per partecipare" è il doppio rispetto a quella dell'anno scorso" ha detto Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, nel corso della presentazione di AmaSanremo."Tra le tante difficoltà pensiamo di fare comunque la finale di AmaSanremo al Casinò di Sanremo. C'è più richiesta - spiega Amadeus - rispetto agli anni scorsi. Il lavoro di scelta è a buon punto, ci sono nomi importanti e molto attuali, ma anche nomi non conosciuti al grande pubblico, ma sui quale Sanremo deve investire. A Sanremo vince il brano"."Al momento il Festival di Sanremo è dal 2 al 6 marzo e ci sarà" conferma il direttore di Rai 1 Stefano Coletta. "Per quanto riguarda tutti gli altri elementi li valuteremo al momento opportuno. Parlare di pubblico oggi è irrazionale, visto che le situazioni virano da un momento all'altro".