'Gf Vip', Selvaggia Roma: "Non sono positiva al Covid, scoppio di salute''

(di Alisa Toaff)

"Ho fatto il tampone prima di entrare al 'Gf Vip' e il risultato è negativo. Scoppio di salute! Basta con questa caccia alle streghe''. E' quanto afferma Selvaggia Roma all'Adnkronos sui rumors che circolano in rete su una sua presunta positività al Coronavirus dopo che ieri nel corso della puntata Alfonso Signorini ha annunciato in diretta televisiva che lei, Stefano Bettarini e Giulia Salemi non potevano più entrare nella Casa ''per un caso di sospetta positività al Covid''. "Sembra di assistere a una caccia alle streghe -prosegue la futura concorrente del 'Gf Vip'- ho fatto il tampone ed è risultato negativo. Non ho incontrato nessuno (Bettarini e Salemi, ndr) e sono stata in isolamento per almeno 15 giorni. La produzione non mi ha detto nulla su chi sia risultato positivo al Covid -conclude- ora sono in isolamento per fare tutti gli accertamenti medici che mi verranno richiesti''.