Covid al Gf Vip, Selvaggia Roma ammette: "Sono io la concorrente positiva"

di Alisa Toaff

''E' venuta l'ora di fare chiarezza, sono io quella positiva al Covid''. E' quanto ammette Selvaggia Roma in un video su instagram. Lunedì scorso Alfonso Signorini aveva annunciato in diretta televisiva che lei, Stefano Bettarini e Giulia Salemi non potevano più entrare nella Casa ''per un caso di sospetta positività al Covid'' ma ieri all'Adnkronos l'influencer aveva negato di essere lei la concorrente positiva al Coronavirus affermando: "Ho fatto il tampone prima di entrare al 'Gf Vip' e il risultato è negativo''.

''Mi voglio scusare innanzitutto con la giornalista dell’Adnkronos per aver negato di averlo - tiene a sottolineare la Roma - ma sono stata presa dallo spavento e alla sprovvista. Ho una carica virale molto bassa e sto benissimo e voglio rassicurare tutti sul fatto che non sono stata a contatto con gli altri concorrenti. Mi hanno detto - conclude - che la mia entrata al 'Gf Vip' è stata solo rinviata ma non annullata''.