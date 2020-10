Ballando con le stelle, nuovo 'dramma'

(Foto Fotogramma)

di Alisa Toaff

A 'Ballando con le Stelle' è ancora 'medical drama'. Dopo lo stop di Samuel Peron e Daniele Scardina colpiti dal Covid 19, la caduta di Elisa Isoardi e Alessandra Mussolini e l’intervento chirurgico per appendicite di Raimondo Todaro il programma di Milly Carlucci si trova alle prese con un'altra gatta da pelare: Lucrezia Lando e Marco De Angelis costretti a uno stop a causa di un'intossicazione alimentare.

Ad annunciarlo la stessa conduttrice in video postato sul suo profilo Instagram: "Settimana ancora una volta difficile per il nostro 'medical drama'. Lucrezia Lando e Marco De Angelis sono stati tutti e due colpiti da una intossicazione alimentare, nel caso di Marco particolarmente grave'', rivela la conduttrice.

''Sapete che Vittoria ha uno spareggio, non si può lasciare da sola - sottolinea la Carlucci- una concorrente che deve giocarsi la possibilità di restare in gara. E allora abbiamo fatto una cosa che normalmente da noi non succede: arriva un maestro nuovo per Vittoria (Schisano, ndr), per accompagnarla nello spareggio, ma non è un maestro nuovo: è il ritorno di Samuel Peron. Si chiude il cerchio e Samuel balla da concorrente su questa pista. Bentornato Samuel e in bocca al lupo per Vittoria''.

A quanto apprende l'Adnkronos ancora non si sa invece con chi gareggerà Gilles Rocca. Intanto De Angelis sul suo profilo instagram rassicura i suoi fan sul suo stato di salute: "Dopo esser stato diversi giorni abbastanza male, con la paura che si trattasse del 'bastardo', ieri ho effettuato un tampone risultato fortunatamente negativo. In realtà si trattava di un’ intossicazione alimentare e l’unico modo per curarla completamente a malincuore è il riposo''.

''Mi dispiace tanto Vittoria Schisano -scrive ancora il ballerino- pensare di non essere li presente in sala ogni giorno e soprattutto di non esserlo questo Sabato a condividere con te tutto, la gioia, l’ansia, l’adrenalina mi fa male. Ma sei in buone mani, Samuel Peron è un maestro eccezionale e spaccherete. Vinci per me, perché appena mi rimetto torno in pista per rivivere ogni emozione con te''.