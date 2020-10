Perego positiva, ma ieri alla Dear non sapeva e indossava comunque doppia mascherina

Paola Perego ieri negli studi Dear (foto fornita dai lavoratori che erano in studio)

Ieri Paola Perego verso sera ha annunciato di essere risultata positiva al Covid, di essere asintomatica e di restare a casa sotto il controllo medico. Ma il suo annuncio ha destato preoccupazione da parte di dipendenti Rai che ieri pomeriggio si trovavano alla Dear e che l'hanno vista. Dipendenti che hanno manifestato la loro preoccupazione sulla pagina facebook del gruppo IndigneRai, scrivendo anche che la Perego girava senza mascherina.

L'entourage della conduttrice, però, chiarisce subito che sono affermazioni prive di fondamento: Paola, spiega all'Adnkronos, indossava ben due mascherine, la Ffp2, personale (che protegge sia chi la indossa sia chi viene in contatto con chi la indossa), e la chirurgica che la Rai fornisce a chiunque entri nelle proprie sedi e che lei ha indossato sopra l'altra per rispettare comunque le regole aziendali. Decine di testimoni, puntualizza lo staff, l'hanno vista e possono testimoniarlo.

Paola Perego, spiega l'entourage, ieri mattina ha fatto il tampone non perché fosse entrata in contatto con un positivo, ma perché lei si testa regolarmente, di routine, per suo senso di responsabilità e, per di più, oggi avrebbe dovuto registrare la puntata del suo programma 'Filo Rosso', in onda su Rai2 il sabato alle 14, fondato sui sentimenti e gli affetti familiari e quindi fatto anche di nonni e nipoti. Programma che avrebbe dovuto prendere il via il 7 novembre. L'esito del tampone è arrivato nel tardo pomeriggio.