Scarlett Johansson si è sposata, terzo 'sì' per l'attrice

(Afp)

Scarlett Johansson e Colin Jost si sono sposati. La coppia - secondo quanto confermato da un portavoce dell'attrice al 'The Hollywood Reporter - è convolata a nozze in una cerimonia intima durante lo scorso fine settimana, secondo un post dell'account Instagram di Meals on Wheels America.

Il programma benefico ha condiviso la notizia delle nozze della coppia, aggiungendo che il "desiderio di matrimonio" di Johansson e Jost è che le persone sostengano Meals on Wheels America tramite donazioni e "aiutino a fare la differenza per gli anziani vulnerabili durante questo momento difficile".

Johansson e Jost si sono fidanzati a maggio 2019 dopo essersi frequentati per due anni. Johansson, 34 anni, è al suo terzo matrimonio: è stata infatti precedentemente sposata con Ryan Reynolds e con il giornalista Romain Dauriac, dal quale ha avuto una figlia di nome Rose, nata nel 2014. Si tratta invece del primo matrimonio per il 36enne Jost, che è autore di 'Saturday Night Live' e co-conduttore di 'Weekend Update'.