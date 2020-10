Sean Connery, chi è la moglie

(Fotogramma)

Sean Connery, morto all'età di 90 anni, lascia la moglie Micheline Roquebrune, la pittrice franco-marocchina sposata nel 1975, due anni dopo la fine del matrimonio tra l'attore scozzese e Diane Cilento.

Connery e la futura consorte si incontrarono la prima volta nel 1970, in occasione di un torneo di golf in Marocco. "All'inizio era difficile incontrarsi. Lei viveva in Nord Africa con i suoi figli", le parole di Connery riportate in passato dai media.

Roquebrune, artista che ha varcato le soglie della pittura producendo anche testi teatrali, ha costruito la propria carriera con uno stile basato su forme semplificate e tagli sorprendenti.

La coppia non ha avuto figli. Entrambi i coniugi aveva figli da matrimoni precedenti. Bond aveva avuto un figlio, Jason, nell'unione con Diane Cilento, con cui è stato sposato dal 1962 al 1973.