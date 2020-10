Sean Connery: 2 matrimoni, tanti flirt e 1 figlio

(Fotogramma)

Diversi flirt sul set e fuori, gelosamente custoditi da occhi indiscreti, ma solo due mogli per Sean Connery. A differenza dell'immagine da 'sciupafemmine' incallito legata al suo ruolo di James Bond, per la sua vita privata l'attore scozzese ha scelto decisamente la privacy, la discrezione, con due matrimoni e un divorzio non troppo paparazzati.

Il 6 dicembre 1962 sposò l'attrice australiana Diane Cilento (1932-2011), dalla quale ha avuto un figlio, Jason, anch'egli diventato attore, che gli ha dato un nipote, Dashiell (1997). Divorziato il 6 settembre 1973, Connery il 6 maggio 1975 ha sposato la pittrice e attrice franco-marocchina Micheline Roquebrune, oggi 91enne, che recitò con lui nel film "007 Mai dire Mai".