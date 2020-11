Addio a Proietti, i funerali giovedì in Piazza del Popolo

Foto Adnkronos

Si celebreranno giovedì 5 novembre i funerali di Gigi Proietti, morto questa mattina intorno alle 5.30 in una clinica romana, proprio nel giorno del suo ottantesimo compleanno. Le esequie del grande attore romano, come anticipato, si terranno nella chiesa degli artisti di piazza del Popolo a Roma. Molto probabilmente il funerale sarà coperto da una diretta televisiva, anche per evitare che si creino troppi assembramenti in Piazza del Popolo.

Il grande mattatore oggi avrebbe compiuto 80 anni

A quanto apprende l’Adnkronos le esequie di Gigi Proietti saranno pubbliche, ma con ingressi contingentati.

