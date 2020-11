Gassmann: “Scomparsa di Proietti è per tutti un lutto personale”

“Quando scompare un talento eccezionale come Gigi Proietti anche chi non lo conosceva lo vive come un lutto personale”. Lo dice Alessandro Gassmann ricordando l’amico di famiglia Gigi Proietti. “Gigi -dice l’attore romano- era l’ultimo dei grandissimi, e per lui, per la famiglia e per tutti noi è un momento molto difficile. Per quanto mi riguarda lo ricorderò per sempre come uno dei più grandi maestri e amici che abbia mai avuto. Grazie Gigi”.