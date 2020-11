Marco Ligabue: "Proietti riempiva da solo tutto il palco, ci mancherà"

"Riempiva il palco da solo con le sue battute, con la sua mimica e con la sua faccia magnetica. Per uno innamorato del palco come me è davvero una grande perdita. Gigi saresti sicuramente riuscito a trovare una chiave ironica anche in questo periodo complicato, ci mancherai. Fai buon viaggio". Marco Ligabue commenta così la morte di Gigi Proietti in occasione della conferenza in streaming organizzata per presentare 'Tra Via Emilia e blu jeans' il nuovo album con cui festeggia i suoi 50 anni e i suoi trent’anni di musica, prima da chitarrista e poi da cantautore.