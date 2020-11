Minnucci, driver di Varenne: "Gigi Proietti un idolo nel mondo dell'ippica"

Giampaolo Minnucci con Varenne (Fotogramma)

"L'ho sempre considerato un 'Petrolini'. Un artista a tutto tondo, sapeva far ridere, sapeva far piangere. 'Febbre da cavallo' un cult che tutti abbiamo visto e di cui io personalmente so a memoria ogni battuta: la famigerata tris 'Soldatino, King e D'Artagnan' ha fatto conoscere le corse dei cavalli anche a chi con il mondo dell'ippica ha poca familiarità". Giampaolo Minnucci, campione italiano e storico driver di Varenne con il quale ha vinto tutte le più importanti corse di trotto del mondo, ha appreso la notizia della scomparsa di Gigi Proietti appena tornato dalla Francia. E affida all'Adnkronos un suo personalissimo ricordo dell'attore, il Mandrake di Febbre da Cavallo, scomparso stanotte.

Dice di avere "la pelle d'oca" nel rammentare ora quell'episodio che lo lega in particolare a lui: "insieme abbiamo girato uno sketch per uno spot all'Ippodromo di San Siro quando Varenne ha vinto uno dei tanti suoi gran premi. Non riesco a dimenticare quel giorno. E' stata per me - sottolinea Minnucci - una grande emozione incontrarlo, parlarci, stargli vicino. Nel mondo dell'ippica era un idolo per quel film che ha saputo trasmettere la passione che circonda lo sport del trotto. Certo una caricatura, ma quella passione non è finzione, è realtà".

"Di Gigi Proietti mi ha colpito soprattutto la sua umiltà. Una persona - sostiene il campione - capace di ascoltare tutti. Quel giorno all'Ippodromo di San Siro mi chiese: 'Giampaolo che cosa ti ha colpito di Varenne, perché lo hai comprato?' Era curioso, voleva capire e cercava risposte schiette. Io dissi: 'non sono io che ho scelto lui, ma lui che ha scelto me. Ci siamo incontrati'. Ecco ora nel ricordare quell'incontro mi viene la pelle d'oca...".