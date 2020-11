Oppini squalificato dal Gf Vip? Alba Parietti: "Si scusi"

Francesco Oppini ''deve chiedere scusa". Alba Parietti, con un post su Instagram, si esprime così sul caso che coinvolge il figlio nella casa del Grande Fratello Vip. Il concorrente è finito nella bufera per alcune frasi su Flavia Vento. "Ragazzi tagliamo corto , se Francesco Oppini ha fatto realmente battute , (venute male) e ha offeso 2 signore anche solo per il gusto della battuta conviviale, non importa quale fosse il contesto, i toni scherzosi ecc, perché sono frasi che non si dicono e offendono le donne in generale e toccano temi troppo delicato su cui non ci si deve permettere mai di scherzare. L'utiizzo di certe parole è importante le vanno pesate, soprattutto di questi tempi. Deve chiedere scusa. Senza tante giustificazioni che ce ne siano state o no è’ totalmente irrilevante", scrive Parietti.

"Si deve chiede sempre scusa se si offende la sensibilità di qualcuno e una categoria di persone troppo spesso vessate. Il contesto e il tono scherzoso non sono alibi sufficienti, quando in siamo e quindi televisione anche se in condizioni particormante difficili, passa comunque un esempio importante", aggiunge.