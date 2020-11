"Ti ha sorriso pure Dio", quando Renato Zero fece commuovere Proietti/VIDEO

Una 'serenata' sulle note di 'Che sarà' dei Ricchi e Poveri. Un omaggio speciale con un testo tutto riscritto per l'occasione. Così Renato Zero, ospite di Gigi Proietti nella trasmissione Rai 'Cavalli di Battaglia' era riuscito a far commuovere l'amico mattatore.

"Giggetto mio te fai sta seratina - cantava Zero - con tutte le delizie che c'hai dato. Con quella tua passione hai conquistato ogni platea. Te lo meriti il successo vita mia. Varietà varietà varietà, tutta una vita dentro non ci sta. Taglie e cuci, aggiungi e prova, suda e impara un po' di più, caro Gigi quanta strada pure tu".

Parole ascoltate con attenzione da un Proietti visibilmente commosso soprattutto nella seconda parte dell'omaggio, quando sempre seguendo le note della celebre canzone Zero ha proseguito: "Hai raccontato vita e sentimenti, le storie e i personaggi più intriganti, stranezze e paradossi di una pazza umanità, l'hai maltrattata e amata: eccola qua. Varietà, varietà, varietà, come brilla la tua stella amico mio, anche il cielo ti festeggia, ti ha sorriso pure Dio, il camerino è tutto il mondo tuo. Un applauso da Renato che ha imparato anche da te. Un mestiere più avvincente non c'è. A Gigge' - aveva concluso - che la battuta sia con te".