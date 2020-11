GF Vip, Francesco Oppini e la frase su Flavia Vento: squalifica?

(Fotogramma)

"Flavia Vento? E' una che rischi di ammazzare di botte". Francesco Oppini nella bufera per le frasi pronunciare su Flavia Vento nella casa del Grande Fratello. "Quelle così, credo che ad alcuni uomini facciano venir voglia di alzare le mani", dice Oppini in una conversazione con altri concorrenti. Le frasi rimbalzano sui social, con i video incriminato, e accendono il dibattito tra gli spettatori della trasmissione. Su Twitter, in particolare, sono molti a chiedere la squalifica di Oppini.