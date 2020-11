Alessandro Cattelan positivo, cosa succede a X Factor?

(Foto Fotogramma)

Il live di 'X Factor' di giovedì 5 novembre non è a rischio, nonostante la positività al coronavirus del conduttore Alessandro Cattelan. Anche perché già prima di partire con il programma, Sky ha valutato e stabilito come gestire ipotetici scenari di contagio del cast.

A quanto apprende l'Adnkronos, gli scenari che la produzione sta valutando sono due: la conduzione da casa dello stesso Alessandro Cattelan, come accaduto a Carlo Conti la scorsa settimana a Tale e Quale Show, o la sua momentanea sostituzione. Nel caso di questa seconda opzione, più funzionale al mantenimento della spettacolarità dello show, i nomi che circolano insistentemente sono quelli della conduttrice di 'Italia's Got Talent' Lodovica Comello, della conduttrice di 'Hot Factor' Daniela Collu, del conduttore di 'Name That Tune' Enrico Papi e del conduttore di 'Ogni Mattina' Alessio Viola.