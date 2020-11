Gf Vip, Elia contro Gregoraci: "Ti sei sempre appoggiata a un uomo"

(Fotogramma)

Al Grande Fratello Vip, nel corso della diretta andata in onda lunedì 2 novembre, ha tenuto banco un furioso scontro tra Antonella Elia, in veste di opinionista in studio insieme a Pupo, ed Elisabetta Gregoraci, tra le concorrenti di questa edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. L’ex moglie di Flavio Briatore, in particolare, ha voluto ribattere ad una pesante affermazione che la Elia aveva fatto sul suo conto la scorsa settimana che l’aveva definita “gatta in calore” in merito al flirt tra lei e Pierpaolo Pretelli all’interno della casa.

"Il termine che hai usato l'altro giorno, 'gatta in calore', non mi è piaciuto affatto. Tu sei lì fuori e spari giudizi senza pensare alla gente che ci sta guardando fuori. Non mi piaci per nulla” ha puntualizzato la Gregoraci, per poi rimarcare piccata il suo disappunto: "Non va bene, Antonella. Devi capire che davanti alla tv a guardarmi c’è gente alla quale tengo, in primis mio figlio che mi vede da casa. Sentir dire che sua mamma è una gatta in calore non è una scelta giusta".

Tuttavia, Antonella Elia, nonostante sia stata anche ripresa dal conduttore Alfonso Signorini, per tutta risposta ha ribadito il suo concetto e ha spiegato: "Guarda, a me fa molto ridere questo termine ovviamente utilizzato in modo ironico perché dà l’idea di quello che sei. Cara Elisabetta, la verità è che te nella vita ti sei sempre appoggiata a un uomo. Tuo figlio ammirerebbe molto di più vedere sua mamma da sola piuttosto che abbracciata ad un ragazzino fingendo una storiella che non esiste. Dovresti essere più seria. E’ bello avere un cagnolone in casa. I tuoi abbracci sono patetici, non sono niente. Hai finto una storia che non esiste. Pierpaolo non esiste più, esiste solo per i grattini che vi fate a vicenda. Ai miei occhi questa è solo una grande performance".

Di fronte all’ennesima provocazione, però, la Gregoraci ha preferito tagliare corto: “Ma che cosa dici? Visto che sei tanto disgustata da quello che succede, cambia canale. Non c’è una storia tra me e Pierpaolo, lo confermo. Ma le tue parole sono fuori luogo". (in collaborazione con ultimora.news).