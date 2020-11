Dotan fa tris con 'There Will Be A Way'

Non c'è due senza tre. Dotan, cantautore olandese polistrumentista dai natali israeliani e la voce gentile, con il primo singolo 'Numb' si è affermato anche in Italia come il fenomeno musicale del 2020, e con il secondo, 'No Words', si è aperto al grande pubblico mettendo a nudo la propria anima davanti a un microfono. Ora è tempo di fare tris: 'There Will Be A Way' è il terzo atto di una autentica consacrazione, in uscita venerdi 6 novembre per X-Energy in radio e in tutte le piattaforme digitali.

Come un dottore dei sentimenti, in ogni sua "ricetta" musicale Dotan cura l'ascoltatore offrendo la medicina delle proprie esperienze. Nel nuovo singolo ci sussurra di un cuore sottile indossato come un guanto, fragile come cartapesta. Un'esplosione synth pop eclatante.

C'è una cura nel cuore del brano. Il farmaco non ha un nome, ma si legge tra le righe, ed è "speranza". Come in ogni prescrizione medica c'è una posologia da seguire. E se è vero che ogni malattia d'amore non è mai uguale all'altra, il cantautore olandese di origine israeliana con "There Will Be A Way" non pretende di avere la ricetta dei miracoli idonea per tutti. Eppure, come suggerisce il titolo, non c'è la via, bensì una via. Sta a ognuno trovare la propria.