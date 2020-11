La foto di Proietti sulla cupola dell'Auditorium, l'omaggio di Musica per Roma

Le braccia spalancate che salutano il suo pubblico, lo sguardo sorridente e luminoso in una delle sue repliche di Cavalli di Battaglia in Auditorium Parco della Musica. È la foto di Gigi Proietti scelta dalla Fondazione Musica per Roma per salutare il grande attore nel giorno del lutto cittadino. Sarà proiettata giovedì 5 novembre, a partire dalle 17.30, sulla cupola della Sala Sinopoli.

"Un omaggio doveroso da parte della Fondazione Musica per Roma ad un artista che per anni ha calcato i palcoscenici dell’Auditorium divertendo e appassionando oltre 100 mila spettatori", spiegano dalla Fondazione.