Gigi Proietti, oggi l'ultimo saluto

Si terranno oggi i funerali di Gigi Proietti, morto nel giorno del suo 80esimo compleanno. Gli omaggi e la cerimonia funebre si svolgeranno in forma strettamente privata ma, in accordo con la famiglia dell’artista, verranno trasmesse in diretta su Rai 1 a partire dalle 9.40 circa in un'edizione speciale di Unomattina che si protrarrà fino alle 13.30. In questo modo sarà possibile garantire la partecipazione del pubblico evitando il rischio di assembramenti e assicurando il rispetto delle disposizioni anti-Covid.

Il corteo con il feretro dell'artista intorno alle 10 dovrebbe raggiungere il Campidoglio, per poi dirigersi verso il Globe Theatre a Villa Borghese per un ricordo affidato ad amici e colleghi. Infine l'arrivo nella Chiesa degli Artisti, dove alle 12 si terrà il funerale privato.