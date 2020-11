E' morto Sergio Matteucci, telecronista di Holly e Benji

E’ morto a Roma, a 89 anni Sergio Matteucci, la voce narrante delle partite di 'Holly e Benji' e 'Mila e Shiro'. Matteucci, nato a Granada nel 1931, ha lavorato come doppiatore anche in altri cartoni animati e in diversi film, oltre ad essere stato la voce fuori campo nei servizi dallo stadio Olimpico di Roma per 'Domenica Sprint'. E' stato radiocronista di 'Tutto il Calcio Minuto per minuto' nella stagione 1982-1983.

Matteucci ha doppiato anche altri programmi per bambini: 'Sampei', 'Lady Oscar', 'Candy Candy' e 'Ben e Sebastien'. Ha prestato la sua voce anche per film come 'Rocky 2', 'Toro Scatenato', 'Cinderella Man', 'Scarface'.