Covid, Carlo Conti ricoverato: come sta

Foto Fotogramma

"Carlo Conti è da qualche giorno in cura all’ospedale Careggi di Firenze per essere seguito al meglio avendo i sintomi da contagio da Covid-19. Seguito da medici, si sta ristabilendo velocemente in attesa di tornare in tv''. Lo comunica in una nota la Rai.

Venerdì scorso il conduttore, affetto da Covid 19, era riuscito a condurre la puntata di 'Tale e quale show' da casa con l'aiuto di Giorgio Panariello in studio. Per questa sera invece la Rai aveva già preparato un piano d'emergenza. La puntata dello show infatti sarà condotta dai giudici Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello, che si alterneranno alla guida del programma, con l'aiuto di Gabriele Cirilli.