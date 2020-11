Stefano D'Orazio, Francesco Facchinetti: "Non smetto di piangere"

(Fotogramma)

"Zio Stefano D'Orazio ... grazie per il bene che mi hai voluto. Mi mancherai". Francesco Facchinetti, figlio di Roby Facchinetti, dedica una serie di messaggi a Stefano D'Orazio, batterista dei Pooh morto all'età di 72 anni dopo essersi ammalato di Covid. "Non smetto di piangere...grazie zio per la tua ultima canzone che hai regalato a papà e a Bergamo. Salutami Valerio...", scrive.

"Ciao zio SDO, in questo giorno di grande sofferenza per tutti noi io ti voglio ricordare così: alla tua batteria. Quella batteria infinita, grandissima, che è diventata il tuo simbolo: la batteria di Stefano D’Orazio! Ti ho voluto bene e tu ne hai voluto a me...buon viaggio", aggiunge.