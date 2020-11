Ballando con le stelle, Mussolini accusa malore

Lieve malore per Alessandra Mussolini nella puntata di Ballando con le stelle. Dopo l'esibizione con il partner, il maestro Maykel Fonts, la concorrente si è esibita nella ripetizione di una presa ed ha rischiato di cadere e di sbattere il viso. Mussolini ha accusato un lieve malore e ha chiesto un bicchiere d'acqua. Milly Carlucci, al rientro in studio, ha tranquillizzato pubblico e familiari della concorrente, che ha avuto un lieve calo di pressione. La coppia si è qualificata per le semifinali della trasmissione