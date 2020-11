Stefano D'Orazio, funerali privati domani e corteo a Roma

(Fotogramma)

Il funerale di Stefano D’Orazio, storico batterista dei Pooh scomparso venerdì sera, sarà celebrato domani alle 15 presso la Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma. La cerimonia si terrà in forma privata nel rispetto delle misure restrittive imposte dall’emergenza Covid.

Un rappresentante della sindaca Virginia Raggi renderà omaggio a Stefano a nome della città e dei romani. Roma Capitale, in accordo con la famiglia dell'artista, sta collaborando attivamente all'organizzazione della cerimonia.

Anche per permettere ai tanti che vorrebbero rendere omaggio al musicista di essere presenti in qualche modo almeno per un saluto da lontano, il feretro arriverà in Piazza del Popolo dopo un corteo che partirà alle ore 14.40 da piazza del Campidoglio, passando per via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, via del Corso, via del Tritone, piazza di Spagna e via del Babuino, scortato dai motociclisti della Polizia locale di Roma Capitale.