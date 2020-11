Miley Cyrus e Stevie Nicks in remix

Miley Cyrus con Stevie Nicks per “Edge of midnight (Midnight sky remix)”. Il brano è in rotazione radiofonica ed è già disponibile in digitale, (Rca Records/ Sony Music) è una nuova versione della hit mondiale da oltre 200 milioni di stream “Midnight sky”.

Il brano con sonorità anni 80, che anticipa il nuovo album “Plastic hearts” in uscita il 27 novembre, si trova al #1 dell’airplay radiofonico in Europa da 3 settimane ed è attualmente nella Top 5 dell’airplay radiofonico in Italia. Ha raggiunto inoltre la Top 10 della classifica globale di Spotify, la Top 15 della classifica globale di Shazam e la Top 40 della classifica Viral globale e italiana di Spotify e vanta 80 milioni di visualizzazioni su Youtube.

“Plastic hearts”, che include 12 inediti, è già disponibile in pre-order (smi.lnk.to/PlasticHearts). Preordinando il disco saranno immediatamente disponibili in digitale il singolo "Midnight Sky", “Edge Of Midnight (Mydnight Sky Remix)”, e le cover acclamate dalla critica di "Heart of Glass" (Blondie) e "Zombie" (The Cranberries), con cui Miley ha fatto conoscere a tutto il mondo una nuova sfumatura della sua voce, perfetta anche per il genere Rock & Roll. a nuova sorprendente era discografica per l’artista.