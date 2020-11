Nel manuale di Silvia Slitti il matrimonio al tempo del Covid

"Il covid ha spezzato i nostri sogni ma noi continueremo a credere per sempre nella magia del 'Sì, lo voglio'". Una frase che cattura l’essenza di 'Tutti i segreti per un matrimonio perfetto', primo libro di Silvia Slitti, prezzo euro 15,10, un manuale di consigli su come organizzare un evento, un party o un matrimonio, anche spendendo meno soldi in un momento così difficile. Il libro è in uscita il 18 novembre, edito da la casa editrice Caro Diario ed è già disponibile in pre-order su Amazon.

La Slitti, oggi tra le più famose ed apprezzate Wedding Planner italiane, fin da piccola mostrava la sua voglia creativa: "Ero una piccola donna che amava disegnare case e abiti eleganti e organizzava feste. Giovanissima ho incontrato l’uomo che amo: Giampaolo Pazzini, (bomber ed ex giocatore tra i più apprezzati in serie A, negli ultimi dieci anni, ndr). Abbiamo un figlio Tommy che è la nostra vita".

In questo libro Silvia, da sempre donna indipendente e lontana dall’etichetta “moglie di”, racconta la sua storia e offre alle sue lettrici i segreti legati alla professione della Wedding Planner. Un manuale “furbo” e ben studiato soprattutto per chi dovrà affrontare le nozze in un periodo di forti restrizioni economiche. Risparmiare sul budget, sulla scelta della location, capire i costi suddivisi tra torte, fiori, decorazioni, la scelta delle fedi, i fuochi d’artificio, gli imprevisti dell’ultimo minuto come il meteo che cambia, le tensostrutture da creare e così via.

Un manuale che parla anche alle generazioni future. "Tante ragazze mi scrivono sui miei canali social 'Ciao Silvia, come sei riuscita a fare il tuo lavoro? Anche io voglio diventare Wedding Planner e organizzare eventi!'. In questo libro troverete tutte le risposte".

Non mancano inoltre aneddoti, segreti, e rivelazioni legate ai matrimoni “Vip”: il Campione del mondo Luca Toni e Marta, l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi e Gaia, il mister dell’Atletico Madrid, tra i più osannati al mondo, Diego Simeone e Carla, Andrea Belotti del Torino e la moglie Giorgia, e tanti altri; che la stessa Slitti ha seguito nel corso di questi anni.

Silvia, si è dedicata alla stesura di questo libro durante il periodo di grande tensione e incertezza del primo Loockdown, cercando di non abbattersi e mettendo nero su bianco i segreti del suo “mestiere”. In questa situazione drammatica di crisi sanitaria ed economica causata dall’emergenza Covid-19, il sogno di Silvia si è momentaneamente spezzato, con il settore delle cerimonie gravemente colpito. Il telefono di Silvia ha continuato a squillare, ma dall’altra parte c’era solo due parole: “Matrimonio annullato”.

Nonostante le difficoltà, la filiera lavorativa immobilizzata, la mancanza di aiuti da parte dello Stato e la tristezza e le lacrime delle coppie che hanno dovuto mettere in stand-by le loro vite, il loro “Sì, lo voglio”; Silvia Slitti attraverso questo libro, rilancia con un messaggio carico di ottimismo.