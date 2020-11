Gf Vip, Stefano Bettarini squalificato

Stefano Bettarini squalificato dal Grande Fratello Vip e costretto ad abbandonare la casa più spiata d'Italia. Questa la decisione della trasmissione dopo che l'ex calciatore ha bestemmiato in diretta. "Stefano, le tue parole hanno violato le regole e lo spirito stesso di Grande Fratello: in casi come questi, la decisione è inevitabile... Sei ufficialmente squalificato dal gioco", le parole del conduttore Alfonso Signorini.

Poco prima della squalifica, Bettarini si era scusato in attesa del verdetto: "Mi sono reso conto immediatamente di quello che mi era sfuggito", ha spiegato, scusandosi nuovamente per l'espressione usata. “Sono pronto a qualsiasi cosa e chiedo scusa”, aveva ribadito. Poi la decisione e l'addio ai compagni.