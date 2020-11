GF Vip, Bettarini si difende dopo squalifica

Ancora un colpo di scena al Grande Fratello Vip, un’eliminazione eccellente che ha lasciato sgomento persino il conduttore del reality show di Canale 5, Alfonso Signorini, dispiaciuto e sconcertato per il gesto di Stefano Bettarini, che ha bestemmiato all’interno della casa violando il regolamento del gioco.

Il conduttore, durante la diretta di ieri sera, gli ha comunicato la decisione del Grande Fratello Vip: "In questi tre giorni sei stato il Betta che conosciamo, sei stato capace di sconvolgere gli equilibri. Purtroppo ti sei reso protagonista di un episodio che va chiarito. È probabile che tu sappia già di che cosa stiamo parlando. Durante la conversazione con Enock e Francesco ti sei lasciato sfuggire un'espressione blasfema, lo so benissimo che mi risponderai che fa parte di un intercalare, ma è un intercalare blasfemo. Non c'era certo una volontà di offesa, ma il contenuto lo è". Signorini ha poi rimarcato: "Le tue parole hanno violato le regole e lo spirito del GF... In casi come questi la decisione è inevitabile: sei ufficialmente squalificato dal gioco".

Bettarini non è sembrato stupito e ha commentato la sua espulsione mantenendo un profilo basso: "Mi sono reso conto immediatamente di quello che mi era sfuggito, sono una persona credente e non volevo mancare di rispetto a nessuno, qui a volte non si sa mai come parlare, qui è un reality e quindi bisogna prendere il bello e il brutto, chiedo scusa e sono pronto a qualsiasi cosa".

Poco dopo, però, l’ex calciatore è uscito dalla casa e ha spiegato perché ha pronunciato la bestemmia che gli è costata l’eliminazione dal reality: "Ho fatto otto reality, tra concorrente e inviato. Non mi era mai successo, questo dimostra che quello non è il mio modo di esprimersi. Ma dopo quel tutto tempo passato in albergo... ero come un leone in gabbia. Ero molto teso", ha spiegato Bettarini alludendo a quanto accaduto prima di entrare nella casa. Dopo aver, infatti, acclarato la positività al Covid-19 di Selvaggia Roma, Bettarini e gli altri concorrenti sono stati costretti a subire un periodo di quarantena più lungo in albergo, una situazione che lo avrebbe particolarmente snervato. (in collaborazione con ultimora.news)