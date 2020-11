Mondo Rai/Appuntamenti e novità

Un'Italia mai vista. Tra giocatori indisponibili causa tamponi Covid-positivi, infortuni a raffica (ultimo in ordine di tempo Mimmo Criscito), un C.t. a casa in isolamento fiduciario in attesa del test liberatorio di giovedì e un numero record di 44 convocati, non si può certamente dire che la vigilia di Italia-Estonia sia tra le più serene. Eppure l'amichevole in programma domani alle 20.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze contro la formazione baltica ricopre un ruolo non secondario nel calendario azzurro, anzi. Nel giro di una settimana, infatti, l'Italia scenderà in campo tre volte (contro la Polonia a Reggio Emilia il 15 e a Sarajevo contro la Bosnia il 18) e per blindare la prima fascia in vista del sorteggio dei Mondiali di Qatar 2022, in programma il 7 dicembre, servono due vittorie. Per questo, già contro gli estoni, sarà vietato sbagliare, anche con una formazione sperimentale e con Alberico Evani in panchina al posto del C.t. "titolare", Roberto Mancini, che sarà comunque collegato da casa. Italia-Estonia sarà trasmessa in diretta, su Rai1, a partire dalle 20.35, subito dopo il Tg1: telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, interviste e interventi da bordocampo di Alessandro Antinelli e Aurelio Capaldi, in studio Marco Lollobrigida con Claudio Marchisio.

Un amore speciale, quello raccontato nel film di Scott Peer “Il sole a mezzanotte”, interpretato da Bella Thorne e Patrick Schwarzenegger, in onda domani alle 21.20 su Rai2. La giovane Katie Price è una ragazza diciassettenne costretta a vivere fin dall'infanzia al riparo dalla luce del giorno. Affetta da una rara malattia, che rende per lei mortale anche la minima esposizione alla luce diretta del sole, la vita di Katie è sempre stata diversa da quella delle sue coetanee e i suoi contatti con il mondo esterno sono sempre stati pochissimi e difficili, essendo costretta a rimanere in casa durante il giorno fino al tramonto del sole, quando finalmente può uscire e andare alla stazione ferroviaria locale per suonare la sua chitarra davanti ai passanti. Una notte il destino, però, le permette finalmente di incontrare Charlie, quel bambino che osservava tutti i giorni dalla finestra e che, ormai adolescente, le farà conoscere l'amore in un modo del tutto speciale.

Tante le novità sul caso di Agata Scuto nella puntata di “Chi l’ha visto?” in onda domani alle 21.20 su Rai3. I Carabinieri stanno cercando il corpo della giovane, scomparsa otto anni fa a 22 anni. Rosario, l’ex compagno della madre, è indagato per omicidio e alla famiglia è stata tolta la pensione d’invalidità della ragazza che continuava ad essere ritirata nonostante Agata fosse scomparsa da tempo. Come sempre spazio anche agli appelli, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni di persone in difficoltà.

Rai Premium (canale 25 del digitale terrestre) propone, da domani la prima stagione della serie poliziesca inglese “Maiorca Crime”, creata da Dan Sefton e composta da dieci episodi. Mettendo insieme crimini, inseguimenti e commedia, al centro della serie ci sono la poliziotta londinese Miranda Black (Elen Rhys) e l’ufficiale della polizia tedesca, Max Winter (Julian Looman). Due personaggi agli antipodi, lei ligia al dovere e lui più anticonformista, messi a lavorare insieme da Ines Villegas (Maria Fernandez Ache), capo della Polizia di Palma di Maiorca. La prima stagione introduce i personaggi di Miranda e Max, questo duo di poliziotti sui generis che si scontra in più occasioni nel corso delle diverse indagini. Un atipica coppia europea messa insieme per dare sostegno alle forze di polizia spagnole nell'isola di Maiorca, dove contrasti linguistici e i differenti approcci ai casi dovranno essere superati per risolvere i crimini. Nel primo episodio, “Onore fra ladri”, la detective Miranda Blake è a Maiorca per riportare in Inghilterra un pericoloso criminale, Niall Taylor. Le cose vanno storte e Taylor viene ucciso sotto i suoi occhi in un agguato all’aeroporto. Secondo il suo capo, il lavoro di Miranda a Maiorca è finito e la richiama. La detective, che vuole continuare a indagare, chiede un congedo e si presenta alla polizia spagnola fingendosi incaricata del caso.

Un documentario meno noto di Liliana Cavani, ma di grande interesse e di indubbia maestria: è "Il giorno della pace", raccontato da “La Tv di Liliana Cavani. Un romanzo di formazione”, in onda domani alle 22.10 su Rai Storia. Siamo ancora nel 1965, sono passati vent'anni dalla fine del secondo conflitto mondiale e, dopo le lacerazioni della guerra, l'Europa vive una stagione di pace e di prosperità. Il trauma della guerra ha diviso le generazioni: i padri testimoni o vittime della violenza, della persecuzione e delle immani privazioni; i figli proiettati verso il futuro, cresciuti nel benessere e molto spesso smemorati. Mentre i primi conservano viva la memoria di quanto è accaduto, i secondi si vogliono gettare alle spalle la tragedia della guerra e guardare avanti. Un abile montaggio di interviste alternate mette in luce le contraddizioni di quell'eccezionale periodo storico, gli anni Sessanta. Sono gli anni della Swining London, dell'ottimismo, e di un'Europa che ha superato con un grande balzo l'austerità degli anni di guerra e del dopoguerra. Ma a che prezzo? Liliana Cavani, insieme a Massimo Bernardini ricorda come nacque quel documentario e per rispondere a quali domande. E racconta lo stupore, per chi come lei aveva vissuto la guerra, di vedere come un evento così recente fosse stato velocemente avvolto nell'oblio. Come sempre, Giovanni De Luna inquadra il lavoro della Cavani nel contesto storico, evidenziando le luci e le ombre di quegli anni Sessanta in cui i "giovani" sono diventati un fondamentale soggetto politico, culturale ed economico, motore di una società che di lì a pochi anni, con il '68, vorranno rovesciare.

Affascinante crocevia tra est e ovest, è la città più diversificata del mondo arabo, con 18 sette religiose riconosciute e un’influenza francese che durante la metà del XX secolo l’hanno resa celebre nel mondo con l’appellativo di 'Parigi dell'est'. Gli storici dell’arte Janina Ramirez e Alastair Sooke visitano la capitale del Libano Beirut, nel nuovo episodio della serie “Città segrete” in onda domani alle 20.30 su Rai5. Janina e Alastair prendono la teleferica verso le montagne che circondano la città. Qui, una incredibile cattedrale della chiesa maronita in stile brutalista domina la periferia. Proseguendo il tour, mostrano come una casa trivellata da fori di proiettile sia stata trasformata in uno scioccante monumento ai caduti. Incontrano inoltre Bernard Khoury, l'architetto più controverso del Medio Oriente. Al Museo Nazionale ammirano una incredibile serie di manufatti fenici e romani, che rivelano le prime origini di Beirut. La visita si conclude nella edonistica vita notturna della città, che richiama un numero crescente di visitatori da tutto il mondo.

Dal gigantesco Giove in poi, sono i pianeti più esterni al sistema solare i protagonisti della nuova puntata di “Progetto Scienza – Newton”, il programma di informazione e approfondimento scientifico di Rai Cultura in onda domani alle 21.00 su Rai Scuola. Davide Coero Borga e il professor Gabriele Ghisellini, astrofisico e dirigente di ricerca all’osservatorio astronomico di Brera-Merate dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, analizzano i giganti gassosi del sistema solare. Tra gli argomenti in primo piano, gli anelli che non appartengono solo a Saturno; la scoperta di Urano e di Nettuno; come e perché i giganti gassosi sono schiacciati ai poli ed emanano più energia di quanta ne ricevano dal Sole. Marco Brusa, fisico del Planetario di Torino, dimostra cosa sia e come si generi lo schiacciamento polare. Alessandro Mura, planetologo dell'Inaf di Roma, illustra i grandi risultati ottenuti, grazie anche al contributo italiano, dalla sonda Juno della Nasa che ha osservato Giove attraverso gli infrarossi.

Un Paese in ginocchio e tante piccole e medie imprese a un passo dal baratro. Sarà davvero l’Europa a salvare la nostra economia? Il Recovery Fund sarà il vaccino? E di quanti soldi davvero si parla? Domani alle 23.05 su Rai2, un nuovo appuntamento in seconda serata con Restart - L’Italia ricomincia da te, il talk condotto da Annalisa Bruchi con Aldo Cazzullo, scritto da Annalisa Bruchi con Alessandro Sortino. Ospiti del programma saranno Vincenzo Amendola, ministro per gli Affari Europei e Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild, il colosso delle costruzioni italiano che ha appena sottoscritto 225 milioni di euro di azioni Astaldi, uno dei pochi imprenditori che in questo momento di crisi guarda al futuro e cresce. Al centro del dibattito l’emergenza, gli ospedali al collasso, la situazione drammatica della Campania documentata con un servizio esclusivo da dentro i reparti e le regioni che rischiano di colorarsi tutte di rosso. Siamo vicini ad un nuovo lockdown totale? E poi l’annuncio del primo vaccino anti-covid con le prime dosi disponibili già da fine anno: saremo in grado di gestirne la distribuzione? Se ne discuterà anche con Alberto Cirio, Presidente Regione Piemonte, Sandra Zampa, Sottosegretario alla Salute, Luca Richeldi, direttore Unità operativa di Pneumologia della Fondazione Policlinico Gemelli e membro del Cts, Pierluigi Lopalco, epidemiologo, assessore alla sanità Regione Puglia. Ed ancora, Michele Lepore, medico di famiglia, Gianluca Timpone, commercialista e tributarista e Carlo D’Ippoliti, docente di economia all’Università La Sapienza.

A partire dell'enciclica Laudato si' di Papa Francesco, in questi ultimi anni si è sviluppato un dialogo tra il Pontefice e Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e della rete internazionale Terra Madre. Domani alle 12.45 su Rai3, Petrini sarà ospite di Giorgio Zanchini nella puntata di Quante Storie per raccontare il suo rapporto con Papa Francesco e il rispettivo impegno a custodire e rispettare il patrimonio naturale del nostro pianeta, sia in una visione religiosa della vita, che in una prospettiva radicalmente laica.