Proietti, Zingaretti svela murale in suo ricordo al Tufello

Dal video pubblicato da Nicola Zingaretti su Twitter

"Ecco il murale in ricordo di Gigi Proietti". Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che su twitter svela in un video l'opera dedicata all'attore.

"Un omaggio che abbiamo pensato di realizzare a Tufello nel quartiere in cui è cresciuto. Un’iniziativa della Regione Lazio insieme ad Ater Roma e in collaborazione con la fondazione Roma Cares della As Roma", aggiunge Zingaretti.