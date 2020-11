Covid, Hassan e Sfera Ebbasta in un video per gridare l'urgenza di musica e arte

"In un momento storico così sfidiamo chiunque a fare un lockdown senza un album da ascoltare e un quadro da guardare!!! Arte e musica sono prima necessità dell’anima". Sono le parole scelte dall'artista italo-egiziano Omar Hassan per accompagnare il video postato su Instagram. Il video che ha per protagonisti lo stesso pittore e il rapper Sfera Ebbasta.

Sulle note di un sample dalle sonorità urban, mentre su un foglio bianco il rapper mette la sua firma accanto alla parola 'Famoso' (titolo del suo terzo album in uscita), i due si incontrano ed è tutto un universo di colori, i colori che l'ex pugile, che ora si dedica totalmente alla pittura e all'action painting in particolare, versa direttamente sulla tela con i guanti da box. E anche un universo di suoni. C'è uno scambio tra loro, raccontato dagli schizzi di colore sulla felpa di Sfera Ebbasta e dalle cuffie sulle orecchie di Hassan. Uno scambio artistico e un incontro per gridare il loro messaggio in questo momento di 'silenzio' per concerti e mostre a causa delle restrizioni anti-Covid: arte e musica sono la prima necessità. Il destinatario di tutto questo non può che essere il decisore pubblico. E l'auspicio appare quello della massima condivisione da parte del loro mondo. Di qui l'idea di un video.