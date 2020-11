'X Factor', Cattelan salta la diretta. Farà una sorpresa?

(Fotogramma/Ipa)

Dai profili social di 'X Factor' arriva l'annuncio che il conduttore Alessandro Cattelan è costretto a passare il testimone a Daniela Collu anche per la terza puntata dei Live, dopo essere risultato positivo al coronavirus e aver già saltato la puntata del 5 novembre. "La squadra di #XF2020 continua a fare il tifo per il suo capitano Alessandro Cattelan che, purtroppo, anche questa sera non potrà essere sul palco - si legge sui social - Ma chissà che anche questa volta non ci faccia una sorpresa... In attesa del suo ritorno la nostra Daniela Collu ci guiderà in questo terzo Live che si preannuncia caldissimo!".