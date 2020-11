Rovazzi diventa un personaggio di 'Call of Duty Modern Warfare'

Fabio Rovazzi, youtuber e cantante italiano, è diventato il primo vip a prestare volto e voce a un operatore militare del videogioco 'Call of Duty Modern Warfare'. 'Morte' è lo pseudonimo del suo personaggio. "Questa collaborazione - racconta Rovazzi intervistato da fanpage - è nata a Lucca Comics e poi ha preso effettivamente piede a Natale 2019. Lì ho conosciuto Bernie (Bernardo Antoniazzi, uno degli sviluppatori del videogioco, ndr) e ridendo e scherzando mi ha proposto questa cosa raccontandomi che lui si scannerizza e si mette nel gioco tipo cammeo. Da questa cosa è nata una proposta: 'Vieni a Los Angeles che ti scannerizzo e ti inserisco nel gioco'".

"All’inizio era una roba tranquilla era semplicemente un mini cammeo dove se tu facevi quella specifica missione, mi trovavi", dice lo youtuber che spiega così come lui stesso inizialmente immaginasse di interpretare un personaggio secondario. "Poi a un certo punto l'art director ha avuto un’idea, visto che stavano cercando dei volti per gli operatori militari della quinta stagione - rivela Rovazzi - e quindi mi hanno chiesto se volessi fare un operatore con il mio corpo e la mia voce. Da lì in poi sono impazzito ed è nato quel che è nato".

Per quanto riguarda il voice acting (doppiaggio, ndr), Rovazzi spiega: "Mi hanno mandato un kit di registrazione dall'America con schede audio varie e un microfono stranissimo che si attacca in cima alle cuffie e quindi tu hai questo affarino che ovunque tu muova la testa ti segue".