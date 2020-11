Agorà, principio di incendio in studio

Rai3 informa che "Agora’ per oggi è sospeso a causa di un principio di incendio, provocato da un cortocircuito nello studio sei del centro Rai di Saxa Rubra, da cui viene trasmesso il programma. Agora’ tornera’ regolarmente in onda lunedi’ 16 novembre. Rai3 si scusa con i telespettatori per il disagio".

A quanto apprende l'Adnkronos la trasmissione è stata interrotta a causa del denso fumo che ha avvolto l'intero studio costringendo Rai3 ad interrompere il programma.