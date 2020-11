Alena Seredova: "Positiva al covid e sintomatica"

"Positiva e sintomatica. Nonostante sia stata davvero molto attenta ho incontrato questo sgradito inconveniente. Sono a casa isolata e spero che tutto questo passi presto... Per me e per tutte le persone più in difficoltà di me. Teniamo duro!". Così la showgirl Alena Seredova ha rivelato su Instagram di essere stata contagiata dal Coronavirus. A fianco delle parole una sua immagine chiaramente sofferente.