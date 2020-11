Amici 2020, Lorella Cuccarini prof di ballo: "Grazie, Maria"

(Fotogramma)

"Maria, solo una parola, Grazie". Dice tutto questa frase essenziale scelta da Lorella Cuccarini per esprimere la sua gratitudine a Maria De Filippi che l'ha scelta come professoressa di ballo per il programma 'Amici', assieme a Alessandra Celentano e Veronica Peparini. E dice tutto perché, senza fare riferimento a nessuna delle vicende televisive dei mesi scorsi, sembra sfiorarle, voltando pagina.

Maria De Filippi intanto ha formato oggi la classe del suo programma, 'Amici': 16 banchi e, per ora, 15 allievi. Ecco la mission: "Nessuna sfida a squadre ma ognuno di loro deve mantenere e difendere il proprio banco attraverso impegno, fatica, studio e naturalmente talento ".

Entrano a far parte di questa ventesima edizione nella categoria canto Arianna Gianfelici, Luca Marzano (aka7even), Esa Abrate, Giovanni Damian (sangiovanni), Federica La Rocca, Giulio Musca, Letizia Bertoldi (la lirica), Leonardo la Macchia (elle), Raffaele Renda, Carlo Evandro Ciaccia. Nella categoria ballo Samuele Barbetta, Martina Miliddi, Rosa Di Grazia, Giulia Stabile, Riccardo Guarnaccia.

Professori di Canto (Arisa, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi). Professori di Ballo (Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e Veronica Peparini).