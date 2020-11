Dylan, dal palco di X Factor al nuovo singolo 'Non mi basta'

Dal palco di X Factor al singolo 'Non mi basta', Dylan approda sulle piattaforme digitali con il brano, scritto da lui stesso, che racconta una storia d’amore giunta al capolinea, inizialmente senza motivi apparenti, senza spiegazioni. Sarà il tempo, però, a svelare un tradimento, un duro colpo, a cui far fronte a testa alta, metabolizzando ('dimmi come stavi quando mi mentivi, mi tenevi accanto mentre mi tradivi') facendo i conti con sé stessi e con il dolore, col buio e poi cominciando a sentire finalmente qualcos'altro, la voglia di rinascere, la consapevolezza che meritiamo di più, per noi stessi, per quello che siamo, arrivando alla conclusione che 'non mi basta più, io voglio di più per me'.

Dylan, all’anagrafe Dylan Luppi, nasce a Ferrara il 1° giugno del 1999. Sin da bambino, dopo il suo arrivo in una casa famiglia, Dylan si innamora della musica, dimostrando da subito il suo talento e la sua attitudine. Comincia a scrivere i primi testi, ispirandosi ai grandi nomi della musica italiana ed internazionale, come Niccolò Moriconi (Ultimo) e Lewis Capaldi, che lo influenzeranno, nel tempo, anche nello stile che caratterizza i suoi brani, un perfetto mix tra pop e rap. Nel 2018 pubblica il suo primo singolo, 'Meglio così', a cui segue l’Ep di debutto, 'Apnea', che lo vede collaborare con Collapse13. Il progetto supera in pochissimi giorni i 20.000 stream su Spotify, un traguardo davvero notevole per un artista emergente che muove i primi passi nel mercato discografico. Nel 2020 partecipa al Mei di Faenza, che ne riconosce immediatamente il talento e lo premia come Miglior Artista Emergente.

La notorietà e l’affetto del grande pubblico, però, arrivano qualche mese dopo, quando, la sua passione per la musica, lo porta a tentare il tutto per tutto ed a presentarsi alla quattordicesima edizione di X Factor Italia, grazie anche al supporto del Vocal Coach Ruggero Ricci e del Maestro Nicolò Lopez. Alle audition ottiene i 4 sì dei giudici (Emma Marrone, Manuel Agnelli, Mika ed Hell Raton), facendo emozionare e commuovere Emma ed ottenendo da subito il consenso, il supporto e la stima di pubblico e critica. Da quel momento in poi, il suo percorso è in continua ascesa. Ed ora con 'Non mi basta' (Red Owl/Visory Records/Thaurus) Dylan racconta tra note e parole un'altra storia.