La famiglia Pozzoli diventa un fumetto

The Pozzolis Family, la famiglia comica del web, diventa una graphic novel e arriva in libreria e negli store digitali con il titolo 'Voglio!'. Con i testi di Nicolò Targhetta e Lorenzo La Neve e i disegni di AlbHey Longo, il libro mette a fuoco cosa succederebbe se i nostri figli avessero il potere di materializzare ogni loro 'Voglio!'. Domanda da un milione di dollari, o forse sarebbe meglio dire da un milione di problemi visto quanto accaduto ad Alice, Gianmarco, Olivia e Giosuè, ossia The Pozzolis Family, dal momento in cui il piccolo Gioppy ha scoperto di poter trasformare in realtà qualsiasi suo desiderio.

Inizia proprio così l’avventura stralunata, surreale ma terribilmente veritiera con cui la famiglia Pozzoli, che vanta oramai oltre un milione e mezzo di follower sui social, si racconta in Voglio!, graphic novel edita da BeccoGiallo, in collaborazione con Show Reel Factory. "E’ una storia che parla di desideri - racconta The Pozzolis Family - di paure, di fissazioni, di dettagli familiari e di speranza. Intanto, la speranza è che voi pubblico la leggiate. E che ci aiutiate a rispondere al grande quesito di questo libro: cosa significa essere genitori?".

Un po’ manuale illustrato per genitori in erba, un po’ avventura fantastica per piccoli sognatori, il libro è una lettura divertente e ironica, costellata di mostri e di supereroi, ma che - come tutte le più grandi storie a fumetti - tra le sue pagine nasconde piccole grandi verità in cui ritrovarsi, rivedersi e dalle quali, perché no, imparare qualcosa di nuovo. 'The Pozzolis Family' si confermano essere così una vera e propria terapia di gruppo dedicata alle famiglie. Grazie alla loro spontaneità e al racconto senza filtri del loro vissuto quotidiano, Gianmarco e Alice - ma anche i piccoli Olivia e Giosuè - dal 2016 ad oggi si sono imposti prima sul web e poi anche offline grazie a due romanzi e ad uno spettacolo teatrale. Il fumetto è la ciliegina sulla torta.