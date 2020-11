Gerry Scotti torna in tv, in onda a Tu sì que vales

(Fotogramma)

"Ho ricevuto tante bellissime attestazioni, grazie di cuore". Gerry Scotti, alle prese con il Coronavirus, regala news rassicuranti: torna in tv e si accomoda sulla poltrona di giudice di Tu sì que vales. Scotti, nella puntata di oggi, partecipa da casa. "Sono in poltrona, ma sono sulla poltrona dalla quale in genere guardo la tv", dice rivolgendosi a Maria de Filippi.

Il 26 ottobre il conduttore ha reso nota la sua positività. Nei giorni scorsi l'ufficio stampa di Scotti, all'Adnkronos, ha smentito voci allarmistiche: "Gerry Scotti sta bene. Non è mai stato in terapia intensiva. Le sue condizioni sono in netto miglioramento e tutti i valori sono rientrati nei parametri, tanto che dovrebbe tornare a casa nei prossimi giorni. È in ospedale a Milano, dove è andato soprattutto per avere un'assistenza costante".